Audio: Flüchtlingshilfe kürzen? Keine gute Idee

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 20.03.2019 | Länge: 02:50 Min.

Finanzminister Olaf Scholz will den Ländern weniger Geld für die Flüchtlingshilfe überweisen. Sparen muss der Finanzminister zwar, sagt Wolfgang Otto in seinem Kommentar. Aber bitte an der richtigen Stelle. | audio