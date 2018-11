Tierschutz unterm Messer

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 16.11.2018 | 02:53 Min.

NRW könnte das erste Bundesland werden, das das Verbandsklagerecht für Tierschutzvereine auslaufen lässt. Der Landtag hat darüber beraten. Zentral ist in dieser Debatte eine problematische Verquickung einer ehemaligen CDU-Ministerin, so Jürgen Döschner in seinem Kommentar.

