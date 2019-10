Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: nichts Neues

WDR 5 Morgenecho - Kommentar. . 02:56 Min. . Verfügbar bis 25.10.2020. WDR 5. Von Annette Kammerer.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, so kommentiert Annette Kammerer, zeigt schlimme Schieflagen im Arbeitsleben: Machtverhältnisse, prekäre Beschäftigungen und zu wenig Frauen in Führungspositionen.

