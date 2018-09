Audio: Maas und Erdogan: Treffen in schwierigen Zeiten

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 06.09.2018 | Länge: 03:14 Min.

Am Mittwoch (05.09.2018) ist Bundesaußenminister Heiko Maas nach Ankara gereist. Nach seinem Amtskollegen Cavusoglu, will ihn auch Staatspräsident Erdogan empfangen. Eine heikle Mission, meint Christoph Prössl in seinem Kommentar. | audio