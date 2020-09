Reform der Agrarpolitik: "Erfolglos"

WDR 5 Morgenecho - Kommentar. . 02:06 Min. . Verfügbar bis 22.09.2021. WDR 5. Von Holger Beckmann.

"Seit mehr als zwei Jahren versucht man sich in der europäischen Union an einer Reform der Agrarpolitik", sagt Holger Beckmann in seinem Kommentar. Bisher leider erfolglos. Es brauche endlich eine Agrarreform, die dem Green Deal wirklich gerecht wird.

Audio Download .