Audio: Rot-Grün-Rot: "Kein Fingerzeig für den Bund!"

WDR 5 Morgenecho - Kommentar. . 02:45 Min. . WDR 5. Von Dagmar Pepping.

In Bremen steht die erste rot-grün-rote Koalition in einem westlichen Bundesland. Ein historisches Ereignis. Aber kein Fingerzeig für den Bund, meint Dagmar Pepping in ihrem Kommentar. | audio