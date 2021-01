Pro und Contra: Impfpflicht für Personal in Medizin und Pflege?

WDR 5 Morgenecho - Kommentar. . 03:39 Min. . Verfügbar bis 13.01.2022. WDR 5. Von Pro Angela Tesch &Contra Birgit Schmeitzner.

Ministerpräsident Söder, CSU, will eine Corona-Impfpflicht für medizinisches Personal und Pflegekräfte. Gut so, meint Angela Tesch in ihrem Kommentar. Besser nicht, hält Birgit Schmeitzner dagegen.

Audio Download .