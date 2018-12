Audio: "Gelbwesten" - für Europa keine gute Nachricht

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 03.12.2018 | Länge: 03:05 Min.

Die soziale Bewegung der "Gelbwesten", die in Frankreich für Aufruhr sorgt, sei blind in ihrer Wut, sagt Frankreich-Korrespondent Martin Bohne in seinem Kommentar. Für Präsident Macron eine schwierige Situation: Dieser stecke nun in der Sackgasse. | audio