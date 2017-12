Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: NC-Urteil: Bessere Ärzte in Sicht

WDR 2 Klartext | 20.12.2017 | Länge: 01:53 Min.

Für ein Medizinstudium brauchte man in der Regel ein Überflieger-Abitur - oder man musste lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Die bisherige Regelung ist teilweise verfassungswidrig, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Gut so, findet Armin Himmelrath. Autor: Armin Himmelrath. | audio