Audio: WDR 2 Die Beobachter - Markus Feldenkirchen: "Die Koalition muss weg"

WDR 2 Beobachter. . 03:00 Min. . WDR 2.

"Ich kann Menschen nicht gut leiden sehen", sagt Markus Feldenkirchen. "Und die Politiker in der Koalition leiden - und die Menschen in diesem Land auch." Deswegen müsse jetzt endlich Schluss sein mit der großen Koalition, so der WDR 2 Beobachter. | audio