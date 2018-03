Audio: Kommentar: Best never Rest

WDR 4 Zur Sache | 22.03.2018 | Länge: 02:00 Min.

Von Irene Geuer. Am Freitag, um 20.45 Uhr ist Anpfiff in der Arena in Düsseldorf. Deutschland gegen Spanien. Dieses Länderspiel ist keine einfache Partie. Aber die deutsche Fußballnationalmannschaft hat einen neuen Slogan: "Best Never Rest". | audio