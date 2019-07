Audio: Vorschlag zu Klinikschließungen: "Eine starke Schlagzeile"

WDR 5 Morgenecho - Kommentar. . 01:36 Min. . WDR 5.

Die Bertelsmann-Stiftung schlägt vor, mehr als die Hälfte der Krankenhäuser in Deutschland zu schließen und die Ausstattung in den verbliebenen zu verbessern. Klingt erstmal logisch, meint Christopher Jähnert in seinem Kommentar. | audio