Audio: Bayern-Wahl: Seehofers Weg zur Einsicht

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 17.10.2018 | Länge: 01:50 Min.

Zuletzt ist Horst Seehofer, so Julia Barth in ihrem Kommentar, das Gespür für die Menschen verloren gegangen. Die Quittung dafür: das Wahlergebnis in Bayern. Und dieses hätte wiederum dem CSU-Parteichef zur Einsicht verholfen. | audio