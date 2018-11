Audio: Waldzustandsbericht: Der Klimawandel ist angekommen

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 22.11.2018 | Länge: 02:32 Min.

Den Wäldern in NRW geht es so schlecht wie noch nie. Das geht aus dem Waldzustandsbericht hervor. Orkan Friederike, Hitze und Schädlinge sind die Gründe. Der Klimawandel sei in NRW angekommen, kommentiert Stefan Lauscher. | audio