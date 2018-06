Kabinett beschließt Brückenteilzeit

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 14.06.2018 | 02:37 Min.

Nach hartem Ringen in der Koalition hat das Bundeskabinett ein Recht auf Rückkehr aus Teilzeit- in Vollzeitarbeit beschlossen. Vor allem die Union hatte lange Zeit Steine in den Weg gelegt. Kommentar von Dagmar Pepping.

Audio Download .