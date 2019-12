Jugendstrategie der Bundesregierung: Durchboxen!?

WDR 5 Morgenecho - Kommentar. . 02:32 Min. . Verfügbar bis 03.12.2020. WDR 5. Von Sabine Henkel.

"Boxt euch durch", lautet der Ratschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel an Jugendliche. So will sie junge Menschen für Politik begeistern? Naja. Ein Kommentar von Sabine Henkel.

