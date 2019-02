Audio: "Lebensmittelverschwendung ist Wahnsinn"

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 21.02.2019 | Länge: 01:47 Min.

Elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jedes Jahr in der Tonne. Ein Wahnsinn, meint Horst Kläuser in seinem Kommentar. Die Pläne der Landwirtschaftsministerin Klöckner griffen zu kurz. | audio