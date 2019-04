Audio: Was tun gegen die zunehmende Armut in deutschen Großstädten?

Die Armutsquote in Deutschland ist in Großstädten besonders groß, zeigt eine aktuelle Armuts-Studie. Und sie nimmt zu - vor allem in Ruhrgebietsstädten. Trotz brummender Konjunktur. Was müssen Bund und Kommunen dagegen tun? Ursula Weidenfeld kommentiert. | audio