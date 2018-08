Audio: Die Rente – Nicht das einzige Thema

WDR 4 Zur Sache | 27.08.2018 | Länge: 01:54 Min.

Von Irene Geuer. Das hört sich gut an, wenn eine Partei wie die SPD unsere Renten bis 2040 garantieren will und sagt: Soziale Sicherheit im Alter sei für uns eines der drängenden Probleme. Damit hat die SPD durchaus Recht. Aber für Irene Geuer hört sich das Versprechen in die Zukunft nur gut an. Es braucht mehr, um diese Sicherheit zu garantieren, sagt sie in ihrem Kommentar. | audio