Flüchtlingshilfe kürzen? Keine gute Idee

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 20.03.2019 | 02:50 Min. | Von Wolfgang Otto

Finanzminister Olaf Scholz will den Ländern weniger Geld für die Flüchtlingshilfe überweisen. Sparen muss der Finanzminister zwar, sagt Wolfgang Otto in seinem Kommentar. Aber bitte an der richtigen Stelle.

