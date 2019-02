Audio: Kommentar: Beschimpfen erlaubt – aber muss das sein?

WDR 4 Zur Sache | 01.02.2019 | Länge: 01:37 Min.

Von Irene Geuer. Beschimpfen im Familienkreis ist erlaubt. Das hat das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main entschieden. Es ging um einen Familienstreit, der auch per WhatsApp ausgetragen wurde. Ein Mann hatte seine Schwiegermutter auf Unterlassung verklagt. | audio