Audio: Spahn kann keine großen Sprünge machen

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 16.03.2018 | Länge: 03:16 Min.

Für Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ging es an seinem ersten Arbeitstag im neuen Amt direkt zum Deutschen Pflegetag. Die Erwartungen an ihn waren hoch, doch sein finanzieller Spielraum sei begrenzt, meint Peter Mücke in seinem Kommentar. | audio