Audio: Europas hilflose Flüchtlingspolitik

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 10.01.2019 | Länge: 02:52 Min.

Nach drei Wochen Irrfahrt im Mittelmeer dürfen die 49 Boots-Flüchtlinge in Malta von Bord gehen. Dieses Schauspiel offenbare, so kommentiert Holger Beckmann, dass Europa hin und her gerissen sei zwischen den Ansprüchen an die Menschlichkeit und der Angst um die eigene Zukunft. | audio