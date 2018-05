Audio: Trump schafft ohne Not eine Krise

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 09.05.2018 | Länge: 03:12 Min.

Mit der Kündigung des Iran-Deals setzt US-Präsident Donald Trump den Frieden in der Region aufs Spiel. Nun liegt es an den Europäern, das Abkommen zu retten. Aber das wird schwer, sagt ARD-Korrespondent Kai Küstner in seinem Kommentar. | audio