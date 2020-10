Corona-Regeln in NRW: Landesregierung muss Besseres liefern

WDR 5 Morgenecho - Kommentar. . 02:13 Min. . Verfügbar bis 31.10.2021. WDR 5. Von WDR 5.

An der nächsten Corona-Schutzverordnung müsse die Landesregierung unbedingt auch das Parlament beteiligen, wenn das öffentliche Leben eingeschränkt wird oder andere einschneidende Maßnahmen kommen sollen, so Tobias Zacher in seinem Kommentar

