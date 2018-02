Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Stickstoffdioxid an Menschen getestet - Viel Lärm um wenig

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 30.01.2018 | Länge: 01:34 Min.

An der RWTH Aachen wurde Stickstoffdioxid an Menschen getestet. Wenig skandalös, meint Ruth Schulz aus der WDR-Wissenschaftsredaktion. Denn die Tests wurden von einer Ethikkommission geprüft und die Probanden wussten was sie tun. | audio