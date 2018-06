Audio: Kommentar: Faszination Raumfahrt – Astro-Alex dockt an

WDR 4 Zur Sache | 08.06.2018 | Länge: 02:01 Min.

Von Katja Schwiglewski. Nach zwei Tagen in der Sojus-Kapsel erreicht der deutsche Astronaut Alexander Gerst den Außenposten der Menschheit im All. Kurz nach 15 Uhr unserer Zeit soll er an die Internationale Raumstation andocken. | audio