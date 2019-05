Batterieforschung: "Jahrelang gepennt"

WDR 5 Morgenecho - Kommentar. . 02:07 Min. . WDR 5. Von Stefan Lauscher.

Die Bundesregierung will eine zentrale Batterieforschungsfabrik aufbauen. Einer der Bewerber ist Münster. Gut so, kommentiert Stefan Lauscher: Das Thema Elektromobilität sei in NRW viel zu lang vernachlässigt worden.

