Artenschutz: "Bei der Landwirtschaft anfangen"

Audio: Kommentar: Prinz Harry im Vaterglück

WDR 4 Zur Sache. . 02:11 Min. . WDR 4.

Von Katja Schwiglewski. So, so, eine Hausgeburt im Frogmore Cottage. Das hatte sich Meghan gewünscht. Alles möglichst natürlich, mit Hebamme und Yoga. Vermutlich stand trotzdem ein Team von Ärzten mit medizinischer Komplett-Ausrüstung bereit. Es handelte sich ja schließlich nicht um irgendeine beliebige Geburt, so wie sie tagtäglich tausendfach überall auf der Welt passiert. | audio