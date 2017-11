Abschaffung des Sozialtickets: Politisch völlig daneben!

WDR 5 Morgenecho - Kommentar | 24.11.2017 | 01:59 Min.

Die schwarz-gelbe Landesregierung plant, Steuergelder lieber in den Straßenbau anstatt in das Sozialticket zu stecken. Keine gute Idee, meint Leo Flamm in seinem Kommentar.

