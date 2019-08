Audio: Deutsche Reeder hoffen auf Deeskalation

Alles, was für Sicherheit und Freiheit der Straße von Hormus sorgt, begrüßt der Verband Deutscher Reeder, so Präsidiumsmitglied Ralf Nagel. "Es kann nicht sein, dass Handelsschifffahrt und Seeleute in den US-iranischen Konflikt hineingezogen werden." | audio