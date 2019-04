Audio: G8-Verbleib: "Von den Schülern gab es keine Bedenken"

622 Schulen in NRW kehren zu G9 zurück. Nicht so das Max-Planck-Gymnasium in Bielefeld. Es will bei G8 bleiben - zusammen mit zwei weiteren Schulen in NRW. Dafür habe sich die Schulkonferenz eindeutig ausgesprochen, so Schulleiterin Andrea Kleist. | audio