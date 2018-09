Audio: Missbrauchsstudie der katholischen Kirche: Spitze des Eisbergs?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 26.09.2018 | Länge: 06:27 Min.

In einer von der deutschen Bischofskonferenz veröffentlichten Studie wurden erstmals systematisch Fälle sexueller Gewalt in der katholischen Kirche in Deutschland untersucht. Fragen an Harald Dreßing, forensischer Psychiater und Koordinator der Studie. | audio