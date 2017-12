Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: SPD, was nun?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 02.12.2017 | Länge: 06:47 Min.

Die SPD-Parteispitze will am Montag (04.12.2017) die Entscheidung zur Bildung einer Großen Koalition fällen. Wie groß ist ihr Handlungsspielraum zwischen Partei- und Staatsinteresse? Fragen an Gesine Schwan, Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. | audio