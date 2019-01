Audio: Digitalpakt als "Investition in Qualität des Systems"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 30.01.2019 | Länge: 06:26 Min.

Um mit dem Digitalpakt Milliarden in Schulen zu investieren, ist eine Grundgesetzänderung nötig. Diese sei wichtig, so Christian Lindner (FDP), um die Bildungsqualität in allen Ländern zu sichern. Das entspreche auch dem Wunsch der Bevölkerungsmehrheit. | audio