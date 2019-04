Audio: Laumann: "Sehr gute geburtliche Versorgung"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:41 Min. . WDR 5.

In NRW wurden in den vergangenen Jahren viele Geburtsstationen geschlossen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will für die Zukunft sicherstellen, dass Kreißsäle für werdende Mütter in 30 bis 40 Minuten erreichbar sind. | audio