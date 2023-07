Wieso, weshalb, warum? Sinkende Geburtenrate in Deutschland

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 07:36 Min. . Verfügbar bis 21.07.2024. WDR 5.

Die Geburtenrate in Deutschland ist so niedrig wie seit 10 Jahren nicht mehr. Was sind die Ursachen? Welche politischen Maßnahmen zeigen Wirkung, welche nicht? Fragen an Familienforscher Martin Bujard.

Audio Download .