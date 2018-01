Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Hat Schulz bei der Groko-Werbe-Tour überzeugt?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 16.01.2018 | Länge: 05:59 Min.

SPD-Chef Martin Schulz will und muss die NRW-Genossen von den Sondierungs-Ergebnissen überzeugen und auf die GroKo einstimmen. Ob ihm das gelungen ist? Fragen an Anna Spaenhoff, SPD-Delegierte und Juso-Vorstand in Dortmund. | audio