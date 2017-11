Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Kein Respekt mehr - Verliert unser Staat seine Autorität?

WDR 5 Funkhausgespräche | 23.11.2017 | Länge: 55:58 Min.

Die Autorität des Staates scheint zu schwinden: Bei den Zusammenstößen zwischen Autonomen und Polizei am Rande des G20-Gipfels in Hamburg waren ganze Straßenzüge nicht mehr unter staatlicher Kontrolle. Manche Gegenden in Nordrhein-Westfalen sind offenbar zu »No-Go-Areas« geworden. - Moderation: Stephan Karkowsky | audio