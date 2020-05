WHO in Corona-Zeiten: "Nationale Lösungen reichen nicht"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:06 Min. . Verfügbar bis 18.05.2021. WDR 5.

Bei der Jahrestagung der WHO ist Corona das wichtigste Thema, doch die Rolle der WHO im Umgang mit der Pandemie ist umstritten. Kritik kommt vor allem aus den USA. "Die WHO ist wichtig, weil sie für alle Länder da ist", sagt Andreas Wulf von medico international.

Audio Download .