Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Was ist Ihnen der öffentlich-rechtliche Rundfunk wert?

WDR 5 Tagesgespräch | 21.02.2018 | Länge: 47:15 Min.

Am 04. März stimmen die Schweizer über die Abschaffung der Rundfunkgebühren ab. Auch in Deutschland wird über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutiert. Brauchen wir die „Öffentlichen“ in ihrer heutigen Form noch? Diskutieren Sie mit dem WDR-Intendanten Tom Buhrow im WDR 5 Tagesgespräch! | audio