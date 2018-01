Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Die SPD und ihre GroKo-Angst

WDR 5 Morgenecho - Interview | 20.01.2018 | Länge: 05:25 Min.

Die Kritiker einer Großen Koalition sind in der SPD deutlich zu hören - gerade vor der Abstimmung auf dem Parteitag am Sonntag (21.01.2018). Was befürchten sie eigentlich? Fragen an den Politikwissenschaftler Martin Gross. | audio