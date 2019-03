Audio: Syrien: "Die Lage für Kinder ist absolut katastrophal"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 12.03.2019 | Länge: 05:48 Min.

Syrien befindet sich im neunten Kriegsjahr. "Es trifft die am härtesten, die am wenigsten dafür können", sagt Susanna Krüger von Save the Children. Die Politik könne durchaus handeln, doch die Unterstützung bleibe immer hinter den Zusagen zurück. | audio