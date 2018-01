Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Knödel unter Palmen

WDR 2 Sonntagsfragen | 14.01.2018 | Länge: 23:11 Min.

Tagsüber im Labor arbeiten und abends Spinatknödel unter Palmen servieren - für zwei Malariaforscher in Australien ist das Alltag. Nach dem Job kochen sie in ihrem Pop-up-Restaurant am Strand noch ihre Lieblingsgerichte aus der Heimat. Moderation: Gisela Steinhauer. | audio