Was darf ein Verfassungsschutz-Präsident?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 11.09.2018 | 06:13 Min.

Mit seiner relativierenden Sicht auf die Vorfälle in Chemnitz und seinen Zweifeln an der Echtheit eines Videos sorgt Verfassungsschutz-Präsident Maaßen für Schlagzeilen der Empörung. Ist er als Chef des Geheimdienstes noch tragbar? Ein Interview mit Jonas Grutzpalk, Politikwissenschaftler an der FH für öffentl. Verwaltung NRW und ehemaliger Verfassungsschützer

Audio Download .