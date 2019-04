Audio: Wahlkampf: Lust auf EU-Themen?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 03:15 Min. . WDR 5.

In weniger als vier Wochen wird ein neues EU-Parlament gewählt. Langsam sieht man in den deutschen Innenstädten auch, dass Wahlkampf ist. Welche Strategien verfolgen die Parteien? Fragen an den Politikberater Daniel Dettling. | audio