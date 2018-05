Audio: Das WDR 2 Mittagsmagazin

WDR 2 Das Mittagsmagazin | 04.05.2018 | Länge: 16:40 Min.

1) USA erheben Anklage gegen Ex-VW-Chef Martin Winterkorn: Was das bedeutet; 2) 200 Jahre Geburtstag Karl Marx: Was von seinen Ideen noch Bedeutung hat; 3) WDR-2-Literaturkritiker Dennis Scheck darüber, dass der Literaturnobelpreis dieses Jahr wegen Skandalen in der Akademie ausfällt; 4) Sozial erwünschtes Verhalten in China: Der Staat übernimmt immer mehr Kontrolle. Moderation: Jascha Habeck. | audio