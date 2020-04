"Vielleicht kommen die Menschen zur Besinnung"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 03:58 Min. . Verfügbar bis 31.03.2021. WDR 5.

Mehr Einbrüche in geschlossene Läden statt Wohnungen: Auch das sind Folgen von Corona. Der befürchtete Anstieg häuslicher Gewalt aber bleibt in NRW bisher aus: Hier seien keine Zuwächse zu verzeichnen, so Michael Maatz von der Gewerkschaft der Polizei NRW.

