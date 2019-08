Audio: "Die G7 kann man in ihrer Bedeutung nicht überschätzen"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:53 Min. . WDR 5.

Die G7 tagt in Frankreich. Auch ohne offizielles Beschlussdokument sei das Treffen wertvoll, sagt FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff. In einer Welt, in der Multilateralismus schwieriger wird, werde hier noch auf persönlicher Ebene gesprochen. | audio