Audio: Israel: Unabhängigkeits-Feiern in schwieriger Zeit

WDR 5 Morgenecho - Interview | 19.04.2018 | Länge: 06:00 Min.

Syrien-Krise, Tote und Verletzte bei Massenprotesten an der Grenze und ein unberechenbarer US-Präsident: Wie begeht Israel in diesen Zeiten den 70. Jahrestag seiner Staatsgründung? Ein Gespräch mit David Witzthum, TV-Journalist in Israel. | audio